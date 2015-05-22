У Балтіморі поліцейським висунули звинувачення у вбивстві афроамериканця

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твер заявила прокурор штату Мерилін Дж Мосби, передає Українська правда з посиланням на The New Times.

Найбільш серйозне звинувачення висунуто проти водія автобуса, в якому Грей отримав травму - тяжке вбивство другого ступеня.

Нагадаємо, 12 квітня в Балтіморі в поліцейській дільниці через травму спинного мозку загинув 25-річний афроамериканець Фредді Грей. У його загибелі звинуватили поліцію.

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Небезпечну травму Грей отримав під час того, як його в наручниках везли в поліцейському фургоні, де він не був пристебнутий ременем безпеки. Поліцейські не надали молодому чоловіку медичну допомогу.

Через акції протестів, що почалися, в штаті Меріленд місцева владазапровадила надзвичайний стан.

Прокурор штату Меріленд в Балтіморі Мерилін Мосби, заявляла, щошести поліцейським будуть пред'явлені звинувачення у вбивстві Фредді Грея.