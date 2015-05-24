Кадиров став почесним лідером чеченського відділення "Нічних вовків"

Глава республіки Рамзан Кадиров став почесним лідером відділення, передає ТАСС.

"Я із задоволенням прийняв пропозицію стати почесним лідером відділення, оскільки повністю поділяю ідеї та цілі мотоклубу. Всі члени відділення підписали присягу "Нічних вовків" і отримали з рук Олександра Залдостанова шкіряні жилети з символікою. Він зазначив, що наш союз зародився і зміцнів у період, коли народ Криму вирішував питання повернення в рідну Росію. Ми разом підтримали мешканців Криму", - написав Рамзан Кадиров на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, Залдостанов ("Хірург") - справжній патріот, який "завжди з'являється там, де потрібна підтримка міцних і вольових хлопців, які щиро люблять Вітчизну".

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Республіканське відділення мотоклубу отримало назву "Нічні вовки - Грозний". Крім глави Чечні, до клубу вступили також керівник адміністрації глави і уряду республіки Магомед Даудов і мер Грозного Іслам Кадиров. Усього в чеченському відділенні 18 учасників.

Делегація мотоклубу прибула в республіку напередодні. Після зустрічі в аеропорту колона мотоциклістів на чолі з Рамзаном Кадировим і Олександром Залдостановим рушила до центру Грозного.

8 травня регіональний громадський фонд (РГФ) імені Ахмата-Хаджі Кадирова закупив 16 мотоциклів для республіканського відділення байкерського клубу. Про створення в Грозному відділення "Нічних вовків" було оголошено в серпні минулого року.