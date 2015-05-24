Ірландці проголосували за визнання одностатевих шлюбів

62,1% виборців підтримали пропозицію про те, що "шлюб може бути укладений відповідно до закону двома особами незалежно від їхньої статі", повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

37% ірландців були проти.

Найбільшу частку прихильників мали жителі Дубліна. Майже у всіх виборчих округах ірландської столиці кількість тих, хто підтримали одностатеві шлюби, перевищила 70%.

Ірландія стала першою країною в світі, що узаконила одностатеві шлюби шляхом всенародного голосування.

Явка на референдумі склала більше 60% або майже 2 мільйони осіб. Повідомлялося, що багато ірландців, які живуть за кордоном, спеціально повернулися на батьківщину, аби взяти в ньому участь.

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Довідка. Референдум відбувся через 22 роки після того, як гомосексуалізм перестав вважатися в Ірландії кримінальним злочином.

У 2010 році в Ірландії був прийнятий закон, що дозволяє геям вступати в офіційні цивільні союзи. Однак юридичний статус цивільних шлюбів відрізняється від інституту шлюбу, який захищений конституцією.

У 2013 році уряд Ірландії скликав конституційну асамблею, яка розглянула питання про легалізацію одностатевих шлюбів.

Асамблея проголосувала за необхідність проведення референдуму.