Коморовський визнав поразку в президентських виборах

"Цього разу не вдалося. Так вирішили громадяни вільної та демократичної Польщі", - цитує його слова Польське радіо.

"Демократія – це пошана для результатів виборів. Я Вітаю Анджея Дуду. Бажаю йому вдалого президентства. Бажаю, бо хочу добра для Польщі", - наголосив президент.

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Нагадаємо, що за даними опитування екзит-пол, проведеного на замовлення телеканалів TVP, TVN24 і Polsat News, у другому турі президентських виборів в Польщі, який відбувся 24 травня, переміг кандидат від опозиційної партії Право і справедливість Анджей Дуда. Він отримав підтримку 53% громадян.

Діючого президента Польщі Броніслава Коморовського підтримали 47% поляків.

Явка виборців становила 56,1%.