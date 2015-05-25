Лідер "Хезболли" назвав ІД безпрецедентною небезпекою
03:06, 25 травня 2015Світ
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Світу загрожує безпрецедентна в історії небезпека, що виходить від джихадистів "Ісламської держави", які воюють в Сирії, і пов'язаних з "Аль-Каїдою" бойовиків.
REUTERS
Про це заявив лідер шиїтського руху "Хезболла" Хасан Насралла, передає Російська служба Бі-бі-сі
У своєму відеозверненні він вперше визнав, що "Хезболла" воює в сусідній Сирії на боці президента Башара Асада.
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Він закликав своїх ліванських критиків підтримати операції руху в Сирії. За словами Насралли, підтримка опонентів Асада не врятує їх від джихадистів.
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