Лідер "Хезболли" назвав ІД безпрецедентною небезпекою

Про це заявив лідер шиїтського руху "Хезболла" Хасан Насралла, передає Російська служба Бі-бі-сі

У своєму відеозверненні він вперше визнав, що "Хезболла" воює в сусідній Сирії на боці президента Башара Асада.

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Він закликав своїх ліванських критиків підтримати операції руху в Сирії. За словами Насралли, підтримка опонентів Асада не врятує їх від джихадистів.