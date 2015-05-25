У штабі нового президента Польщі обіцяють зробити прем'єром Ярослава Качинського

Про це пише Інсайдер з посиланням на Радіо Польща.

"Ми висунемо кандидатуру Ярослава Качиньського і він стане прем'єр-міністром Польщі", - повідомила Беата Шидлов, глава виборчого штабу Анджея Дуди, який, за результатами екзит-полу, переміг на президентських виборах у Польщі.

"Саме завдяки Качинському Дуда став президентом. Це політичний геній ", - вважає Шидло.

Читайте такожКоморовський визнав поразку в президентських виборах"Сьогодні відкривається шлях до осінніх виборів (восени 2015 в Польщі відбудуться парламентські вибори - ред.). Треба боротися на повну силу. Наші шанси дуже великі. 8 років "Громадянська платформа" вела агресивну політику по відношенню до нас. Сьогодні їй довелося понести покарання. Ми почнемо парламентську кампанію під слоганом "Вся влада - в руки Права і Справедливості". Восени кандидатом на посаду прем'єр-міністра буде Ярослав Качинський", - заявила глава виборчого штабу Анджея Дуди.