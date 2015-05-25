Сирія завдала більше 10 авіаударів по позиціях ІД в Пальмірі

Зокрема, не менше 15 ударів було завдано по будівлі розвідувальної служби та лікарні.

"Ісламська держава" захопила частину Пальміри 16 травня, проте встановити контроль над містом їм вдалося лише 20 травня. З тих пір неодноразово повідомлялося, що ісламісти, за деякими даними, вбили в Пальмірі понад 200 осіб. Відомо, що частина жителів покинула місто до приходу бойовиків, повідомляє Російська служба ВВС.

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За даними Сирійської організації зі спостереження за правами людини, в боях за Пальміри загинули як мінімум 300 сирійських солдатів.

Пальміра відома своїми пам'ятками культури, які входять до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.