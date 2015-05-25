Через конфлікт з Заходом 4 мільйонам росіян заборонили виїжджати за кордон

Про це заявив голова транспортного комітету Асоціації туроператорів Росії Дмитро Горін, передає РБК. Він уточнив, що під дію цих рекомандацій потрапили "військовослужбовці, співробітники органів безпеки і члени їх сімей".

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Дана рекомендація пов'язана насамперед з політичною ситуацією, зокрема, конфліктом між РФ і Заходом.

В цілому ж зниження попиту росіян на відпочинок в Європі в цьому році досягло 40-50%.

Серед інших причин туроператори називають падіння курсу рубля і дефіцит чартерних рейсів в регіонах РФ.

В середині квітня 2014 року МЗС РФ рекомендував всім росіянам не виїжджати в США і країни, які уклали з Росією договір про взаємну видачу, передає "ЄвроПравда". Пряму заборону на виїзд за кордон отримали співробітники силових відомств, а згодом і працівники МНС, Федеральної служби охорони та Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків.