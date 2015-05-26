Депардьє розповів про готовність померти за Росію
Депардьє повідомив, що готовий померти за Росію, і ніколи не відчував себе французом.
Французький актор, громадянин РФ Жерар Депардьє заявив про готовність померти за Росію. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на французьке видання Voici.
«Я готовий померти за Росію, тому що люди тут сильні; я не хочу померти, як дурень, у нинішній Франції», — сказав Депардьє.
Читайте такожУ Росії хочуть підключити до пропаганди Депардьє і П'єра Рішара
Також він зазначив, що ніколи не відчував себе французом і не поділяв цінностей, в яких його виховували. «Я ні у що не вірю. Особливо в себе. Іноді вночі в ліжку я хочу заснути навічно», — додав він.
Раніше УНІАН повідомляв, що французький актор Жерар Депардьє, представляючи на міжнародному кінофестивалі в Каннах новий фільм "Долина любові", заявив, що "дуже любить" Володимира Путіна і часто їздить в СРСР.