Депардьє розповів про готовність померти за Росію

Французький актор, громадянин РФ Жерар Депардьє заявив про готовність померти за Росію. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на французьке видання Voici.

«Я готовий померти за Росію, тому що люди тут сильні; я не хочу померти, як дурень, у нинішній Франції», — сказав Депардьє.

Читайте такожУ Росії хочуть підключити до пропаганди Депардьє і П'єра Рішара

Також він зазначив, що ніколи не відчував себе французом і не поділяв цінностей, в яких його виховували. «Я ні у що не вірю. Особливо в себе. Іноді вночі в ліжку я хочу заснути навічно», — додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що французький актор Жерар Депардьє, представляючи на міжнародному кінофестивалі в Каннах новий фільм "Долина любові", заявив, що "дуже любить" Володимира Путіна і часто їздить в СРСР.