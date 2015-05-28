ЗМІ: Меркель пригрозила Путіну альянсом США і Європи

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

За словами співрозмовника видання, в минулому році США віддали ініціативу Німеччини у питанні врегулювання конфлікту України і Росії. Американська сторона сподівалася, що Меркель вдасться швидко вирішити спірні питання.

Тепер же, стверджує джерело, незадоволені перебігом подій американці фактично поставили канцлеру ФРН ультиматум: якщо значного покращення ситуації не відбудеться в найближчому майбутньому, щодо РФ треба буде вжити куди жорсткіших заходів.

Саме з цим посланням, зазначив співрозмовник, Меркель приїжджала в Москву.

Читайте такожВельманн: заборона на в'їзд в Росію - це сигнал на адресу Меркель"Там вона прямим текстом сказала Путіну: "Володя, якщо ти не образумишься і не почнеш виконувати умови Мінських угод, Європа і США створять потужний антиросійський альянс і посилять тиск на РФ. Якщо ж погодишся "віддати" так звані ЛНР і ДНР в склад України, ми будемо готові послабити щодо Росії санкції і почнемо повертатися до нормальних відносин", - додало джерело.

При цьому багато експертів вважають, що Путін готовий залишити Донбас, але на своїх умовах.