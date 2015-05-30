У Середземному морі за день врятували понад 4 тисячі біженців

У Середземному морі у п'ятницю, 29 травня, було врятовано понад чотири тисячі біженців, чиї човни тонули, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AFP.

За даними італійської берегової охорони, у рамках місії європейського агентства з оперативної співпраці на зовнішніх кордонах Frontex, вдалося врятувати близько 4200 біженців. Водночас на одному з човнів біля узбережжя Лівії було виявлено 17 тіл загиблих людей, передає агентство Reuters. Крім італійських, у операції були також задіяні ірландські та німецькі військові кораблі.

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Берегова охорона не змогла сказати, чи є кількість врятованих у п'ятницю біженців рекордною для одного дня. Утім, для цього року це найвищий показник. Для порівняння: 12 квітня у Середземному морі було врятовано 3791 людину, а 2 травня - 3690 осіб. За даними італійської берегової охорони, котра координувала операцію, у п'ятницю надійшли сигнали "SOS" із 22 човнів. Більшість із човнів біженців рухалися уздовж узбережжя Лівії, а деякі - перебували поблизу берегів півдня Італії. Роботи з пошуку і порятунку біженців тривали до вечора п'ятниці. За даними Бундесверу, німецький фрегат "Гессен" взяв до себе на борт 590 людей, серед яких було 15 дітей.

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Від початку року до берегів Італії вже прибуло на човнах більше 40 тисяч біженців. Багато з них стали біженцями внаслідок громадянської війни у Сирії, є також чимало "утікачів від бідності" та утисків у Еритреї. Понад 1770 людей загинули під час спроби доплисти до європейських берегів.