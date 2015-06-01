ЗМІ: Смертники на танку підірвали військову базу в Іраку, загинули до сотні людей

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в армії та поліції.

Ще 46 людей були поранені під час атаки в іракській провінції Мутанна на півдні країни, пише агентство.

Читайте такожУ Багдаді внаслідок вибуху загинули 10 людейВодночас, за даними турецького агентства Анадолу, щонайменше 82 людини загинули і 86 були поранені сьогодні в Іраку під час двох атак смертників.

Перша атака у місті Фаллуджа провінції Анбар була здійснена смертником на бронетранспортері, а друга, з використанням танка, яка забрала понад 40 життів - на заході країни, пише агентство.