ЗМІ: Смертники на танку підірвали військову базу в Іраку, загинули до сотні людей
18:16, 01 червня 2015Світ
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Бойовики ІД (Ісламської держави) спрямували танк з вибухівкою на без сил безпеки та шиїтських добровольчих формувань в іракському місті Самарра.
REUTERS
Про це пише Reuters з посиланням на джерела в армії та поліції.
Ще 46 людей були поранені під час атаки в іракській провінції Мутанна на півдні країни, пише агентство.
Читайте такожУ Багдаді внаслідок вибуху загинули 10 людейВодночас, за даними турецького агентства Анадолу, щонайменше 82 людини загинули і 86 були поранені сьогодні в Іраку під час двох атак смертників.
Перша атака у місті Фаллуджа провінції Анбар була здійснена смертником на бронетранспортері, а друга, з використанням танка, яка забрала понад 40 життів - на заході країни, пише агентство.
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