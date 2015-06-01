Обама: США зацікавлені в розслідуванні аварії Boeing 777 під Донецьком

Про це заявив у понеділок президент США Барак Обама на зустрічі з королем Нідерландів Віллем-Александером, повідомляє ТАСС.

”Я ще раз офіційно заявляю про прагнення підтримати голландське розслідування трагедії (Boeing) ”Малайзійських авіаліній” і зробити так, щоб не тільки з`ясувати правду, але і щоб (винні понесли) відповідальність”, - сказав Обама.

За його словами, вони з королем ”отримали можливість поговорити про спільну роботу в НАТО”. Вони також обговорили ситуацію в Україні і важливість виконання мінських домовленостей.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.