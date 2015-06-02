У Туреччині в ДТП потрапив автобус з російськими туристами: одна людина загинула, 14 травмовані
13:54, 02 червня 2015Світ
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У Туреччині в аварію потрапив мікроавтобус, що перевозив російських туристів, в результаті чого одна росіянка загинула, ще 14 людей отримали поранення.
В результаті аварії загинув один чоловік / chinadaily.com.cn
За даними генконсула Росії в Антальї Олександра Толстоп'ятенка, група туристів прямувала з Мармариса в аеропорт Даламан, щоб вилетіти звідти на екскурсію в Стамбул.
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Повідомляється, що мікроавтобус з'їхав у кювет і перекинувся. Аварія сталася близько 4:30 ранку по Москві, всі постраждалі доставлені в госпіталь міста Мугла.
За словами однієї з постраждалих, причиною ДТП могло стати те, що водій заснув за кермом. Турецькі ЗМІ також повідомляють, що на дорогу вибігла кішка, і водій намагався уникнути наїзду. Сам водій не постраждав.
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