У Туреччині в ДТП потрапив автобус з російськими туристами: одна людина загинула, 14 травмовані

За даними генконсула Росії в Антальї Олександра Толстоп'ятенка, група туристів прямувала з Мармариса в аеропорт Даламан, щоб вилетіти звідти на екскурсію в Стамбул.

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Повідомляється, що мікроавтобус з'їхав у кювет і перекинувся. Аварія сталася близько 4:30 ранку по Москві, всі постраждалі доставлені в госпіталь міста Мугла.

За словами однієї з постраждалих, причиною ДТП могло стати те, що водій заснув за кермом. Турецькі ЗМІ також повідомляють, що на дорогу вибігла кішка, і водій намагався уникнути наїзду. Сам водій не постраждав.