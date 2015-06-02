Європарламент запроваджує свої санкції у відповідь на російський "чорний список"

Відповідне повідомлення Європарламенту розповсюджено у вівторок в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Після публікації "чорного списку" європейських політиків та чиновників, президент Європейського парламенту Мартін Шульц повідомив сьогодні послу Росії в ЄС, що оскільки російська влада не змогла забезпечити прозорість своїх рішень у відповідності з нормами міжнародного права і юридичного обов'язку, щоб дозволити конкретним особам право на захист та апеляцію, він вважає, що зараз виправдано прийняти відповідні заходи реагування", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожМосква не розкриє список "нев'їзних" громадян ЄС - МЗС РосіїЗокрема, такими заходами є обмеження вільного доступу до парламенту послу та ще одному російському дипломату (ім'я не зазначено), призупинення оцінки запитів на доступ членам Держдуми і Ради Федерації на індивідуальній основі та призупинення парламентського співробітництва в рамках Комітету Росія-ЄС.

Заходи будуть діяти до скасування «чорного списку».

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Європарламенту Мартін Шульц назвав "неприпустимим" "чорний список" політиків ЄС, яким заборонений в'їзд в РФ і закликав Москву забезпечити прозорість своїх рішень з можливістю їх оскаржити.