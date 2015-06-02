З Скотленд-Ярду виженуть товстих поліцейських

Як зазначив глава силової структури, ті співробітники, чия вага перевищує норму і заважає виконанню службових обов'язків, будуть звільнені, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Independent.

«Співробітникам правоохоронних органів, які завалили нормативи з фізпідготовки, потрібно дати час для того, щоб вони схудли і прийшли в гарну фізичну форму. В іншому разі у нас немає для них роботи», — пояснив комісар.

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Крім того, Хоган-Хау розкритикував стандарти тестування з фізпідготовки, яке британські поліцейські повинні проходити щорічно. Він назвав вимоги занадто низькими і додав, що у свої 57 років легко проходить всі передбачені тестування без попередньої підготовки.

Тестування на рівень фізичної підготовки, яку повинні проходити британські поліцейські - це аеробне навантаження, яке відоме як човниковий біг. Це багаторазове проходження однієї і тієї ж короткої (20 метрів) дистанції в прямому і зворотному напрямку для тестування швидкості і спритності.