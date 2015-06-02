Із затонулого в Китаї корабля врятували лише 13 осіб - ЗМІ

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters.

Також було знайдено тіла шістьох загиблих. Рятувальники припускають, що на борту корабля й досі лишаються живі люди.

Серед врятованих - капітан і головний інженер судна. Їх затримали, на даний момент вони дають свідчення. Капітан повідомив, що корабель потрапив у несподіваний смерч і протягом двох хвилин затонув.

За інформацією ЗМІ, корабель не був перевантажений, а на борту було вдосталь рятувальних жилетів. Сигнал про катастрофу екіпаж не подав.

Читайте такожБіля узбережжя Коста-Рики затонуло вантажне судно з токсичними хімікатамиНа місце трагедії прибув прем'єр Державної ради Китаю Лі Кецян і один із його заступників Ма Кай. Рятувальна операція ускладнюється сильним вітром і дощем. Більшість із 406 пасажирів корабля - літні китайські туристи віком від 60 до 80 років. Крім того, на борту знаходились 47 членів екіпажу і п'ять представників туристичних фірм, повідомляє Dpa. Корабель довжиною 76,5 метрів течія віднесла на три кілометри вниз. Глибина в районі трагедії становить близько 15 метрів.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок вівторка, 2 червня, на китайській річці Янцзи вдалося врятувати 12 людей з 458, які перебували на борту річкового судна, що затонуло в понеділок.

Пасажирське судно «Східна зірка» здійснювало рейс з Нанкіна до Чунцина та опинилося на шляху циклону. Переважна кількість пасажирів були китайськими туристами.

Проведенню рятувальної операції на річці Янцзи перешкоджав штормовий вітер і злива.