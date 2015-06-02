Президент Індії та члени шведської королівської сім'ї потрапили в ДТП

Внаслідок аварії шість осіб були госпіталізовані. Мукерджі і кронпринцеса Вікторія з її чоловіком принцом Даніелем не постраждали, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Local.

ДТП сталося, коли президентський кортеж прямував до місцевого університету, де Мукерджі планував виступити з промовою. Чотири автомобілі з супроводу потрапили в аварію при наближенні до кругової розв'язки. Після аварії кортеж продовжив рух.

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Індійський лідер прибув у вихідні в Швецію з триденним візитом на запрошення короля Карла XVI Густава. Він вже провів зустріч зі шведським прем'єром Стефаном Льовеном і представниками бізнес-спільноти. Мукерджі став першим в історії президентом Індії, який побував з офіційним візитом у Швеції.