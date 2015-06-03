Кількість жертв корабельної аварії на півдні Китаю зросла до 18 осіб - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне телебачення.

У той же час, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», на сьогоднішній ранок рятувальники виявили 14 тіл. Врятувати вдалося 15 осіб.

Як повідомляв УНІАН, пасажирське судно «Зірка Сходу» здійснювало рейс з Нанкіна в Чунцин і опинилося на шляху циклону.

Корабель завдовжки 76,5 метрів течія віднесла на три кілометри вниз. Глибина в районі трагедії складає близько 15 метрів.

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Більшість з 406 пасажирів корабля - літні китайські туристи у віці від 60 до 80 років. Переважна кількість пасажирів були китайськими туристами. Крім того, на борту перебували 47 членів екіпажу та п'ять представників туристичних фірм. Проведенню рятувальної операції на річці Янцзи перешкоджав штормовий вітер і злива.