Авіакомпанія Air India зобов'язала нових пілотів і стюардес займатися йогою

Індійська державна авіакомпанія Air India ввела заняття з йоги для нових членів екіпажів, які в даний час проходять навчання, передає Lenta.ru з посиланням на The Economic Time.

«Ми вперше додали йогу в програму підготовки, оскільки вважаємо, що вона дисциплінує, а також допомагає впоратися зі стресом на роботі», — повідомив виданню представник Air India. За його словами, всі нові співробітники повинні відвідувати заняття з йоги о 6:30 ранку.

В авіакомпанію нещодавно взяли 78 пілотів і 300 інших членів екіпажів.

Читайте такожЗ Скотленд-Ярду виженуть товстих поліцейських

Як зазначає Time, після приходу до влади в 2014 році прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді намагається зробити йогу більш популярною в країні. Уряд організував для держслужбовців безкоштовні заняття з йоги. На 69-й сесії Генасамблеї ООН він запропонував заснувати Міжнародний день йоги. За словами глави індійського уряду, «йога може змінити на краще образ життя людей, пробудити в них почуття відповідальності». Згодом це свято вирішили відзначати 21 червня.

«Давайте разом попрацюємо над тим, щоб перший Міжнародний день йоги завершився успішно. Я закликаю всіх взяти участь», — написав Моді в своєму мікроблозі.

Let's work together & make 1st ever International Day of Yoga a success. I request people from all walks of life to actively participate. — Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2015

Очікується, що 21 червня прем'єр-міністр Індії, який вважається великим любителем йоги, проведе у центрі Нью-Делі 35-хвилинне відкрите заняття.

У листопаді 2014 року в Індії з'явилося міністерство, метою якого стала популяризація традиційної індійської медицини, йоги та аюрведи. Повідомлялося, що на потреби відомства у 2014-2015 фінансовому році уряд виділив 10,69 мільярда рупій (приблизно 174 мільйони доларів).