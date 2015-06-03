Єврокомісія приєднається до відновлення репутації ФІФА

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві європейського комісара з питань освіти, культури, молоді та спорту Тібора Наврачича, яка була поширена сьогодні в Брюсселі у зв'язку з відставкою президента ФІФА Зеппа Блаттера.

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Тібор Наврачич зазначив, що взяв до відома останній розвиток подій у ФІФА, які "являють собою один крок у тривалому процесі, який має розпочатися, щоб відновити довіру і створити міцну систему ефективного управління у ФІФА". "Ми поважаємо право спортивних федерацій на самоуправління, але після багатьох втрачених можливостей і повної втрати довіри до ФІФА я вважаю, що ми повинні підтримати фундаментальні зміни і забезпечити надійне вирішення ситуації. Тепер я починаю замислюватися стосовно того, як Європейська комісія та дії на рівні ЄС в більш широкому сенсі, можуть в цьому зіграти свою роль", - заявив єврокомісар.

Тібор Наврачич наголосив, що мільйони шанувальників у Європі та за її межами "заслуговують на краще". "Ми будемо розвивати тісну співпрацю з широким спектром спортивних організацій і державами-членами для зміцнення місця спорту в суспільстві. Ми повинні створити ряд інструментів, які ми можемо використати, щоб підтримати тих, хто тепер буде наполягати на змінах", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Цюриху за запитом США арештували сімох посадовців ФІФА. Загалом звинувачення у корупції висунули 14 особам. 2 червня Зепп Блаттер заявив, що йде у відставку з поста президента ФІФА.