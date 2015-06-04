В Instagram з'явився аккаунт Ангели Меркель

Про це повідомляє ТАСС.

У ньому поки опубліковано 46 фото, які, за поясненням до профілю, дозволяють ознайомитися з політичною роботою Ангели Меркель через об'єктив офіційних фотографів німецького уряду.

Усього за декілька годин після реєстрації на аккаунт підписалися понад 1,2 тис. осіб.

Читайте такожФотохостинг Instagram запустив додаток для створення колажівФотографії надають можливість ознайомитися з життям глави уряду ФРН, яка насичена візитами, переговорами, протоколами. Тут і зустріч "нормандської четвірки", і аудієнція Меркель у папи римського Франциска, а також ряд інших цікавих кадрів.

Читайте такожМеркель визнана найвпливовішою жінкою світу за версією ForbesРаніше УНІАН повідомляв, що соціальна мережа Instagram посилила правила розміщення відвертих фотографій і дискримінаційних зображень.