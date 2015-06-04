У Росії розбився винищувач МіГ-29

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

"Близько 14 години при виконанні планового навчально-тренувального польоту в районі полігону Ашулук потрапив в аварію літак МіГ-29. Обидва пілоти катапультувалися. Їх життю і здоров'ю загрози немає", - повідомили в Міноборони. Повідомляється, що політ виконували без боєкомплекту, і ніяких руйнувань на місці падіння немає.

Пілотів винищувача знайшли і доставляють у лікарню, повідомило джерело в екстрених службах регіону, їх евакуюють на вертольоті.

Читайте такожСША за день втратили військовий вертоліт і винищувач

"Оперативна група рятувальної служби висунулася до місця аварії для оперативної евакуації пілотів, які катапультувалися, та надання при необхідності медичної допомоги", - підтвердили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, в травні британські винищувачі, які базуються в Естонії як частина поліцейської повітряної місії НАТО, перехопили російський військовий літак поблизу повітряного простору Естонії.