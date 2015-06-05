Пентагон обговорить з союзниками заходи протидії російському військовому втручанню в Україні

Зустріч в Штутгарті (Німеччина) пройде на тлі нової активізації сутичок між українською армією і підтримуваними Росією сепаратистами, повідомляє Голос Америки.

Міністр оборони США Ештон Картер проведе закриту зустріч з генералами, послами та іншими лідерами у штаб-квартирі Європейського командування США, щоб проаналізувати, наскільки ефективні діючі санкції ЄС і США, а також стратегія НАТО щодо стримування подальшого військового втручання Росії в Україні.

Читайте такожУ США проголосували за постачання летального зброї Україні, але Обама обіцяє вето - ЗМІ«Ця зустріч покликана дати міністру необхідну інформацію напередодні його першого саміту НАТО, який пройде в кінці червня», – пояснив офіційний представник Пентагону Брент Колберн. «Однією з центральних тем обговорення стануть дії Росії протягом останніх півтора років, у тому числі її діяльність в Україні», – уточнив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Пентагоні наполягають на необхідності послаблення санкцій проти Росії і вимагають дозволити купувати російські ракетні двигуни.