Кількість жертв корабельної катастрофи на півдні Китаю наблизилася до сотні

В ході рятувальної операції знайдено 14 вцілілих пасажирів і членів екіпажу, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У той же час, рятувальники перевернули і поставили кілем на дно теплохід "Зірка Сходу", затонулий в понеділок на найбільшій річці Китаю Янцзи на півдні країни.

Водолази продовжують оглядати внутрішні приміщення теплохода і готують його до підйому за допомогою плавучих кранів.

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Туристичне судно прямувало з Нанкіна в Чунцин, усі люди, які перебували на борту - громадяни КНР, в основному пенсіонери у віці від 50 до 80 років.

На борту затонулого судна перебували як мінімум 410 пасажирів і 47 членів екіпажу, в момент катастрофи більшість пасажирів спали в своїх каютах.