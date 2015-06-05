Латвійський актор на підтримку України відмовився зніматися в російському блокбастері - ЗМІ

"Я роблю це заради України", - сказав Лочмеліс.

"Я звичайно, постраждаю у фінансовому плані, але це найменше, що можу зробити на благо України. Якщо я поїду в Крим і продовжу зніматися в кіно, то буду відчувати себе, немов підтримую росіян. Після того, як Росія підтягнула важку військову техніку до України і послала туди тисячі чоловік, та ще й прозвучала новина, що Путін може віддавати наказ на використання військової сили за кордоном, у мене пропало бажання брати участь у цьому проекті», - підкреслив актор.

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Як наголошується в повідомленні, у фільмі "Вікінг" Лочмеліс відіграє важливу роль, тому доведеться переписувати сценарій або шукати інші способи виходу із ситуації. Швидше за все, в Росії до нього подадуть судовий позов, повідомляє Delfi.lv.

"Поки ситуація не зміниться, я з росіянами просто не буду працювати. Ні в Латвії, ні в Росії. Вони створюють якісь чорні списки, накладають ембарго на рибну продукцію. Чому страждати повинні тільки ми? Нехай і росіяни хоч разок подумають про свою поведінку", - заявив Лочмеліс.

"Не думаю, що вони вгамуються, адже вони одержимі своєю ідеологією і всі ходять з відчуттям, що це єдиний шлях. Завтра їм може захочеться відібрати шматочок Фінляндії чи Латвії", - додав Лочмеліс.