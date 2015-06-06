Путін: тільки хвора людина може собі уявити, що Росія нападе на НАТО

Про це він заявив у інтерв'ю італійській газеті Il Corriere della Sera.

«Що стосується побоювань якихось країн з приводу можливих агресивних дій Росії – думаю, що тільки хвора людина, й уві сні, може собі уявити, що Росія раптом нападе на НАТО. У деяких країнах просто, мені здається, спекулюють на страху щодо Росії. Деякі хочуть грати роль таких прифронтових країн, яким за це треба чимось додатково допомагати: або у військовому плані, чи в економічному, фінансовому, якому завгодно іншому. Тому підтримувати цю ідею безглуздо, для неї немає жодних підстав. Але дехто, можливо, зацікавлений в тому, щоб підтримувати такі страхи. Я можу лише висловити припущення», - сказав Путін.

За його словами, США не дуже хочеться зближення Росії й Європи.

«Припустимо, Сполученим Штатам хочеться зберегти своє лідерство в атлантичному співтоваристві. Їм потрібна зовнішня загроза, обов'язково потрібен зовнішній ворог для того, щоб забезпечити це лідерство. Ірану явно недостатньо – не та загроза, не дуже страшно. Ким лякати? Звідки не візьмися криза в Україні. Росія змушена реагувати. Може бути, це спеціально зроблено, я не знаю. Але не ми це робимо», - заявляє Путін.

«Нема чого боятися Росії. Світ настільки змінився, що люди в здоровому глузді не можуть собі уявити такого великомасштабного військового конфлікту сьогодні. Нам є чим займатися», - запевнив Путін.

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При цьому він відзначив, що військові витрати США більші, ніж військові витрати всіх країн світу разом узяті. Сукупні військові витрати країн НАТО в 10 разів більші, ніж військові витрати РФ. «У Росії практично немає баз за кордоном. У нас залишки російських збройних сил, що залишилися ще з Радянського Союзу в Таджикистані на терористично небезпечному напрямку – на кордоні з Афганістаном. Таку саму роль виконує наша військово-повітряна база в Киргизстані, вона теж націлена на цей антитерористичний напрям і була створена після нападу терористів із Афганістану на Киргизстан на прохання киргизького керівництва. На військовій базі у Вірменії з радянських часів залишився наш військовий підрозділ, який там виконує певну стабілізуючу роль в регіоні, але вона не спрямована проти когось», - сказав Путін.

«Ми ліквідували свої бази в різних регіонах світу, зокрема й на Кубі, у В'єтнамі й так далі. Тобто наша політика стосовно цього не має якогось глобального наступального, агресивного характеру», - запевнив він.

При цьому він запропонував опублікувати на карті американські військові бази, які є по всьому світі.

«Мені іноді ставлять запитання: ось ваші літаки літають десь там далеко, над Атлантичним океаном. Патрулювання літаками стратегічного призначення у віддалених районах здійснювалося двома сторонами: Радянським союзом і Сполученими Штатами – ще в часи холодної війни. Ми на початку 1990-х років, нова, сучасна Росія, ці польоти припинили, а наші американські друзі так і продовжували літати вздовж наших кордонів. Навіщо? Кілька років тому ми теж відновили ці польоти. І ви хочете сказати, що ми вели себе агресивно?», - сказав Путін.

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За його словами, на постійному чергуванні перебувають американські підводні човни біля берегів Норвегії, підлітний час до Москви ракет з цих човнів – 17 хвилин. «А ми і з Куби давно прибрали навіть всілякі бази, які не мають стратегічного значення», - відзначив він.

«Ви самі згадали про розширення НАТО на Схід. Але ми нікуди не рухаємося - це інфраструктура НАТО рухається до наших кордонів, зокрема військова інфраструктура. І це прояв нашої агресивності?», - сказав він.