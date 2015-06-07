Європейські моряки врятували в морі 2 тисяч мігрантів з Африки
Понад 2 тис. осіб, які намагалися переправитись з Африки до Італії на непристосованих плавзасобах, підняли з води кораблі берегової охорони Італії, Ірландії та Німеччини.
Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на дані штабу міжнародної рятувальної операції, що базується на Мальті.
Зазначається, що кількість врятованих не є рекордом, адже за дві доби 2 та 3 травня європейські моряки врятували у морі близько 3,7 тис. нелегальних мігрантів.
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Як повідомляв УНІАН, за даними ООН станом на травень, цього року вже 60 тисяч мігрантів намагалися перепливти Середземне море з африканських країн до Європи. З початку року понад 1,8 тис. осіб загинули, що в 20 разів більше, ніж за аналогічний період 2014 року.
Біженці з Північної Африки та країн Близького Сходу намагаються дістатися Європи через Середземне море за допомогою контрабандистів, які організовують нелегальні перевезення людей. У ході таких "трансферів" значна частина мігрантів гине, не досягнувши берега.
Проблема загибелі біженців, які тонуть при спробах мігрувати, останнім часом особливо загострилась після того, як у квітні за 200 кілометрів на південь від італійського острова Лампедуза в Середземному морі перекинулося судно з мігрантами, загинули кілька сотень людей.
Євросоюз на зустрічі глав МЗС і Міноборони у травні започаткував операцію по боротьбі з нелегальним перевезенням мігрантів в Середземномор'ї під кодовою назвою EUNAVFOR Med, що передбачає, зокрема, пошук, захоплення і руйнування кораблів перевізників мігрантів.