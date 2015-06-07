Берегова охорона Італії врятувала більше двох тисяч біженців
23:18, 07 червня 2015Світ
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У Сицилійській протоці в ході 15 операцій, скоординованих національним центром з надання допомоги служби берегової охорони Італії, 7 червня врятовано 2 тис. 371 біженець.
REUTERS
Про це повідомили в італійській службі, пише ТАСС.
Допомога була надана біженцям на 12 надувних човнах і трьох суднах, які зазнали лиха приблизно в 80 км від лівійських берегів.
В порятунку були задіяні кораблі різних держав, а також кораблі європейської місії "Фронтекс".
Читайте такожDie Welt: Європа – це фортеця, і вона повинна такою залишатисяТільки напередодні в Сицилійському протоці допомога була надана майже чотирьом тисячам іммігрантів.
Раніше УНІАН повідомляв, що військові судна Євросоюзу 28 травня підібрали 741 мігранта з Лівії.За оцінками ООН, за останні п'ять місяців Середземне море в пошуках притулку в Європі перетнули 60 тисяч людей, загинули близько 1800 мігрантів.
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