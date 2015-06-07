Берегова охорона Італії врятувала більше двох тисяч біженців

Про це повідомили в італійській службі, пише ТАСС.

Допомога була надана біженцям на 12 надувних човнах і трьох суднах, які зазнали лиха приблизно в 80 км від лівійських берегів.

В порятунку були задіяні кораблі різних держав, а також кораблі європейської місії "Фронтекс".

Читайте такожDie Welt: Європа – це фортеця, і вона повинна такою залишатисяТільки напередодні в Сицилійському протоці допомога була надана майже чотирьом тисячам іммігрантів.

Раніше УНІАН повідомляв, що військові судна Євросоюзу 28 травня підібрали 741 мігранта з Лівії.За оцінками ООН, за останні п'ять місяців Середземне море в пошуках притулку в Європі перетнули 60 тисяч людей, загинули близько 1800 мігрантів.