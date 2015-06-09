Розслідування кібератаки на французький TV5Monde привело до Росії - ЗМІ
23:21, 09 червня 2015Світ
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Співробітники правоохоронних органів Франції, які ведуть розслідування у справі масштабної кібератаки на телеканал TV5Monde, що сталася в квітні, схиляються до версії, що за зламуванням стоять хакери з Росії.
За зломом можуть стояти хакери з Росії / boingboing.net
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує судове джерело.
Інших подробиць розслідування агентство не повідомляє.
Читайте такожРосійські хакери причетні до розкрадання даних податкової служби США - ЗМІСайт й акаунти французького телеканалу TV5Monde були зламані 9 квітня невідомими. На сторінках телеканалу в соціальних мережах Facebook і Twitter були розміщені пропагандистські матеріали угруповання "Ісламська держава" (ІГ).
Як повідомляв УНІАН раніше, хакери викрали персональні дані близько 4 мільйонів службовців урядових структур США.
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