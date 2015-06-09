Розслідування кібератаки на французький TV5Monde привело до Росії - ЗМІ

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує судове джерело.

Інших подробиць розслідування агентство не повідомляє.

Читайте такожРосійські хакери причетні до розкрадання даних податкової служби США - ЗМІСайт й акаунти французького телеканалу TV5Monde були зламані 9 квітня невідомими. На сторінках телеканалу в соціальних мережах Facebook і Twitter були розміщені пропагандистські матеріали угруповання "Ісламська держава" (ІГ).

Як повідомляв УНІАН раніше, хакери викрали персональні дані близько 4 мільйонів службовців урядових структур США.