Агентство S&P знизило рейтинг Греції до рівня ССС
Рейтингове агентство Standard & poor's знизило суверенний кредитний рейтинг Греції до рівня "ССС" з рівня "ССС+" після того, як уряд прострочив виплату боргу Міжнародному валютному фонду.
Про це повідомляє Reuters.
Уряд Греції вважає пріоритетним варіантом соціальні виплати та інші внутрішні витрати в країні перед своїми зовнішніми зобов'язаннями.
Відзначається, що Греція скористалася своїм правом об'єднати всі свої платіжні зобов'язання перед МВФ в цьому місяці в один і сплатити його до кінця червня.
Читайте такожМВФ дав Греції час на повернення боргу до кінця місяцяРазом з тим є сумніви, що Афіни зможуть в червні заплатити необхідні 1,6 млрд євро без досягнення успіхів у переговорах з кредиторами, які поки що перебувають у глухому куті.
Раніше УНІАН повідомляв, що напередодні зустрічі глав урядів Греції, Німеччини і президента Франції з вирішення боргової кризи, Афіни надали міжнародним кредиторам новий план реформ.
Єврокомісар з економічних і фінансових питань П'єр Московісі заявив, що пропозиції уряду Греції не відповідають досягнутим раніше домовленостям.