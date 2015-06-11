Агентство S&P знизило рейтинг Греції до рівня ССС

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Греції вважає пріоритетним варіантом соціальні виплати та інші внутрішні витрати в країні перед своїми зовнішніми зобов'язаннями.

Відзначається, що Греція скористалася своїм правом об'єднати всі свої платіжні зобов'язання перед МВФ в цьому місяці в один і сплатити його до кінця червня.

Читайте такожМВФ дав Греції час на повернення боргу до кінця місяцяРазом з тим є сумніви, що Афіни зможуть в червні заплатити необхідні 1,6 млрд євро без досягнення успіхів у переговорах з кредиторами, які поки що перебувають у глухому куті.

Раніше УНІАН повідомляв, що напередодні зустрічі глав урядів Греції, Німеччини і президента Франції з вирішення боргової кризи, Афіни надали міжнародним кредиторам новий план реформ.

Єврокомісар з економічних і фінансових питань П'єр Московісі заявив, що пропозиції уряду Греції не відповідають досягнутим раніше домовленостям.