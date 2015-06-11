США ще на рік продовжили санкції щодо Білорусі
Президент США Барак Обама направив повідомлення американському Конгресу про те, що країна продовжує санкції проти Білорусі ще на рік.
Як пише Новое время, згідно з опублікованим на сайті Білого дому документом, під санкції підпали дії осіб, які порушують права людини, зокрема, шляхом проведення політичних репресій. Також деякі особи підозрюються в корупції.
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У США заявили, що це продовжує становити загрозу національній безпеці і зовнішній політиці країни.
США ввели санкції проти Білорусі 16 червня 2006 року за підрив демократичних процесів деякими членами білоруського уряду і іншими особами. Був накладений арешт на власність певних категорій білоруських громадян в США і за їх межами, у разі знаходження під контролем Вашингтона.
У список увійшли десять осіб, серед яких президент Білорусі, міністри юстиції і внутрішніх справ, а також голови державного телебачення і радіо.