США ще на рік продовжили санкції щодо Білорусі

Як пише Новое время, згідно з опублікованим на сайті Білого дому документом, під санкції підпали дії осіб, які порушують права людини, зокрема, шляхом проведення політичних репресій. Також деякі особи підозрюються в корупції.

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У США заявили, що це продовжує становити загрозу національній безпеці і зовнішній політиці країни.

США ввели санкції проти Білорусі 16 червня 2006 року за підрив демократичних процесів деякими членами білоруського уряду і іншими особами. Був накладений арешт на власність певних категорій білоруських громадян в США і за їх межами, у разі знаходження під контролем Вашингтона.

У список увійшли десять осіб, серед яких президент Білорусі, міністри юстиції і внутрішніх справ, а також голови державного телебачення і радіо.