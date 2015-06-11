Глава Банку Англії заявив, що серед банкірів панує "атмосфера безкарності"

Зокрема, він запропонував збільшити термін тюремного ув'язнення для фінансистів, які порушили закон, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Виступаючи перед представниками фінансового світу в Лондонському Сіті, він заявив, що поведінка банкірів підірвала довіру суспільства.

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Карні сказав, що ринки, обіг яких досягає трильйонів доларів, підточує марнотратство та різні махінації.

Він сказав, що серед банкірів панує "атмосфера безкарності", однак, за словами глави британського центробанку, "епоха безвідповідальності минула".