Глава Банку Англії заявив, що серед банкірів панує "атмосфера безкарності"
10:35, 11 червня 2015Світ
104 0
Голова Банку Англії Марк Карні закликав до посилення покарань щодо недобросовісних банкірів.
REUTERS
Зокрема, він запропонував збільшити термін тюремного ув'язнення для фінансистів, які порушили закон, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Виступаючи перед представниками фінансового світу в Лондонському Сіті, він заявив, що поведінка банкірів підірвала довіру суспільства.
Читайте такожВ Україні заборонили дострокове зняття депозитів
Карні сказав, що ринки, обіг яких досягає трильйонів доларів, підточує марнотратство та різні махінації.
Він сказав, що серед банкірів панує "атмосфера безкарності", однак, за словами глави британського центробанку, "епоха безвідповідальності минула".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter