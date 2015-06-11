Активісти захопили будівлю Мінфіну Греції

Це було зроблено на знак протесту проти планів економії грецького уряду, передає Deutsche Welle.

Стало відомо, що близько 200 осіб захопили будівлю Мінфіну в центрі Афін.

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Грецьке видання Enikos в Twitter повідомило, що активісти піднялися на дах і вивісили величезний банер з написом "Досить лити кров, досить платити".

Крім того, сьогодні ввечері в Афінах відбудеться мітинг держслужбовців, які мають намір висловити протест проти політики уряду Алексіса Ципраса.