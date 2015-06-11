Активісти захопили будівлю Мінфіну Греції
13:05, 11 червня 2015Світ
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Активісти комуністичної профспілки "Всегрецький бойовий фронт" захопили будівлю Міністерства фінансів Греції.
Профспілка захопила будівлю Мінфіну Греції / twitter.com/enikos_en
Це було зроблено на знак протесту проти планів економії грецького уряду, передає Deutsche Welle.
Стало відомо, що близько 200 осіб захопили будівлю Мінфіну в центрі Афін.
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Грецьке видання Enikos в Twitter повідомило, що активісти піднялися на дах і вивісили величезний банер з написом "Досить лити кров, досить платити".
Members of trade union PAME occupy the Greek Finance Ministry – PHOTOS - #Greece#Varoufakis- http://t.co/wbFyFREIz2pic.twitter.com/SIcUu7InlB
— enikos_en (@enikos_en) 11 Червень 2015
Крім того, сьогодні ввечері в Афінах відбудеться мітинг держслужбовців, які мають намір висловити протест проти політики уряду Алексіса Ципраса.
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