Рада Європи критикує російську владу за заборону гей-прайдів

Про це, як повідомили "Європейській правді" у Раді Європи, йдеться у рішенні Комітету міністрів РЄ.

Зокрема, члени комітету оцінили виконання Росією рішення Європейського суду з прав людини у так званій "справі Алєксєєва" і вважають його незадовільним.

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"Місцева влада РФ, як і раніше, відкидає більшість запитів на проведення публічних заходів, у тому числі на підставі Федерального закону, який забороняє "пропаганду нетрадиційної сексуальної орієнтації", - йдеться у документі.

При цьому в РЄ закликали Росію вжити конкретних заходів для забезпечення дозволів на проведення гей-прайдів, якщо немає обґрунтованих причин для їхньої заборони.

Крім того, комітет міністрів запропонував російській владі розробити план дій зі збільшення обізнаності і забезпечення права на свободу зібрань.

Рішення ЄСПЛ за позовом Миколи Алексєєва до московських чиновників через заборону гей-прайдів у 2006-2008 роках набуло чинності 11 квітня 2011 року. Свою позицію європейські судді мотивували необхідністю дотримання фундаментальних прав і свобод людини.

Після чергової заборони гей-прайду, запланованого в Москві на 30 травня 2015 року, організатор заходу, один з лідерів гей-руху Микола Алєксєєв заявив, що негайно проінформує про цю заборону Комітет міністрів РЄ і ЄСПЛ.