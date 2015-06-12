У Москві невідомі імітували напад на посольство України (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, сьогодні після святкування дня Росії приблизно о 22.30 близько ста молодих людей підійшли до посольства України в Москві на Леонтієвському провулку.

Відразу після цього до дипломатичного представництва під'їхало близько 10 автобусів з бійцями ОМОН. Після невеликої паузи і переговорів лідерів цієї групи молодиків з поліцейськими, несподівано близько 20 людей вибігли з боку поліцейських і не зустрівши опору зі сторони правоохоронців, почали кидати яйця у бік посольства.

В результаті "атаки" частина яєць потрапила в автомобілі посольства, а частина - у меморіальну дошку в пам'ять загиблим людям при вибуху в цьому будинку 1919 року, що є пам'ятником історії, і охороняється російською державою.

За "нападниками" погналися поліцейські та деяких затримали.

Після цього присутні біля дипмісії почали скандувати "Не дозволимо осквернити наш прапор", "Не забудемо, не пробачимо". Через 3 хвилини молодь залишила територію біля посольства.

Як повідомляв УНІАН раніше, в березні 2014 року в Москві активісти партії «Інша Росія» вчинили напад на Посольство України в РФ. Нападники кинули на територію посольства дві димові шашки, також були розкидані листівки «Київ - російське місто».