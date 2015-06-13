Через тропічний шторм "Карлос" у Мексиці одна людина загинула і майже 60 постраждали

Найбільший збиток був нанесений столиці штату Гвадалахарі, повідомили в п'ятницю представники служби пожежної охорони міста, передає ТАСС.

Рясні опади, що супроводжувалися потужними поривами вітру, пошкодили близько 200 житлових будинків і кілька десятків автомобілів, а також викликали численні підтоплення та обриви ліній електропередач.

Зокрема, в районі одноієї з фабрик в промисловій зоні міста рівень води піднявся до двох метрів, і рятувальникам довелося евакуювати 39 чоловік, заблокованих в будинку.

Читайте такожБіля берегів Мексики сформувався перший цього року ураган "Андрес"За даними Національної метеорологічної служби Мексики, в даний час "Карлос" знаходиться приблизно в 260 км на південний схід від міста Акапулько в штаті Герреро. Швидкість вітру в межах циклону досягає 25 метрів в секунду з поривами до 30 метрів в секунду і, як очікується, буде зростати.

Національна система цивільної оборони Мексики оголосила про введення "жовтого" (середнього) рівня небезпеки Герреро на півдні і південно-заході штату Оахака.

Влада Акапулько у зв'язку з цим звернулися до жителів з проханням дотримуватися максимальні заходи і при необхідності бути готовими до евакуації.

Раніше УНІАН повідомляв, що на початку червня у Тихому океані сформувався новий ураган. Йому присвоєно ім'я "Бланка", швидкість вітру усередині нього зараз досягає 120 кілометрів на годину з поривами до 150 кілометрів на годину.