Чоловік, що влаштував стрілянину по поліцейському відділку в Далласі, убитий

За словами голови місцевої поліції Девіда Брауна, поліцейські снайпери відкрили вогонь по мікроавтобусу підозрюваного, в якому, як він стверджував, була вибухівка. В результаті дій поліції злочинець був убитий, повідомляє kommersant.ru з посиланням на Reuters.

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