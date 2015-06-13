Чоловік, що влаштував стрілянину по поліцейському відділку в Далласі, убитий
20:44, 13 червня 2015Світ
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Зловмисник, який відкрив стрілянину біля штаб-квартири поліції в місті Даллас в американському штаті Техас, був застрелений співробітниками правопорядку.
Поліція застрелила нападника на ділянку \ bbc.com
За словами голови місцевої поліції Девіда Брауна, поліцейські снайпери відкрили вогонь по мікроавтобусу підозрюваного, в якому, як він стверджував, була вибухівка. В результаті дій поліції злочинець був убитий, повідомляє kommersant.ru з посиланням на Reuters.
Читайте такожКілька озброєних людей обстріляли поліцейську дільницю в ДалласіЯк повідомляв УНІАН, сьогодні вдень невідомий стріляв у бік поліцейського відділку в Далласі, штат Техас, а потім втік з місця події. Його наздоганяли співробітники правопорядку.
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