Кількість жертв повені в Тбілісі збільшилась до десяти осіб - ЗМІ

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на грузинський телеканал "Руставі2".

Раніше стало відомо, що через стихійне лихо з тбіліського зоопарку втекли тварини. В даний час співробітники правоохоронних органів ведуть операцію по вилову звірів.

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Крім того, як зазначається, перекрито кілька центральних магістралей столиці, тривають рятувально-відновлювальні роботи.

Як повідомляв УНІАН, багатогодинна злива підтопила кілька районів Тбілісі, раніше було відомо про 4 жертви стихії.