У водах Ісландії зіткнулися російський навчальний вітрильник і два кораблі (відео)

Про це передає Газета.ру з посиланням на агентство FlashNord.

«Судно прямувало на вихід з порту Рейк'явік, коли під час маневрування навалилося на кораблі берегової охорони. Всі три судна дістали пошкодження, один з кораблів берегової охорони отримав дві пробоїни», — повідомило джерело в Балтійській державній академії рибопромислового флоту, якому належить судно.

Інцидент стався 11 червня, відзначили в академії.

Читайте такожФлот і авіація Росії почали навчання в Чорному морі

В даний час «Крузенштерн» знаходиться в порту Рейк'явіка. Як повідомляє видання Iceland Monitor, команда барка погодилася дочекатися в порту Рейк'явіка результатів розслідування та підрахунку збитків. Видання зазначає, що один з кораблів був визнаний непридатним для плавання.

ВМС Ісландії мають намір домагатися виплат за ремонт пошкоджених кораблів від страхової компанії російського судна.