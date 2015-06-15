У Грузії пройде День жалоби в пам'ять про загиблих в результаті повені

Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, пише ТАСС.

За попередніми даними місцевого МВС, в результаті стихійного лиха загинули 12 осіб, безвісти пропали 24 людини. Серед загиблих - троє співробітників Тбіліського зоопарку.

Читайте такожУкраїнські рятувальники готові допомогти Грузії в ліквідації наслідків стихії - СаакашвіліСпівробітники рятувальних служб, МВС, мерії Тбілісі і військовослужбовці ЗС Грузії за добу врятували понад 100 осіб, близько 15 з них були доставлені в лікарні і їм надана медична допомога. Роботами по ліквідації наслідків стихії керує Надзвичайний штаб, створений за рішенням уряду. В очисних та відновлювальних роботах поряд з працівниками міських служб беруть участь сотні місцевих жителів-добровольців.