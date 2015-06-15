Кількість загиблих від коронавіруса MERS у Південній Кореї зросла до 17 осіб

Загальне число хворих склало 150 осіб, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ренхап.

До цього дня від вірусу померли 17 людей. Близько 4,8 тисячі осіб отримали рекомендації дотримуватися карантинного режиму через ризик захворювання. Через побоювання поширення коронавіруса серед дітей і підлітків були закриті 2,2 тисячі освітніх установ.

Уряд країни опублікував список з 55 лікарень, де проходили лікування заражені вірусом БВРС-КоВ/MERS, оскільки за даними міністерства охорони здоров'я, всі випадки зараження, в тому числі і чотири нововиявлених, відбулися в лікарнях через те, що не були вжиті своєчасні заходи по ізоляції перших хворих.

Читайте такожВООЗ: поширенню вірусу MERS в Південній Кореї сприяли лікаріКоронавірус близькосхідного респіраторного синдрому не має особливих симптомів на ранніх стадіях. Найбільшому ризику захворювання схильні люди з ослабленим імунітетом, хронічною хворобою легенів, діабетом і з нирковою недостатністю. Вакцини від вірусу не існує.

Раніше УНІАН повідомляв, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують зростання числа заражень коронавірусом Близькосхідного респіраторного синдрому (MERS) в Південній Кореї і називають захворювання "поширеним і складним".