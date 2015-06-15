У Франції горіла історична базиліка XIX століття (фото, відео)

Приборкати вогонь намагалися 90 пожежників зі спецтехнікою, передає ABC News.

Загорітися дах історичної будівлі міг з необережності – на момент спалаху там велися будівельні роботи.

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У мережі вже з'явилися фото і відео з місця масштабної пожежі. Наразі полум'я вдалося загасити.