У Франції горіла історична базиліка XIX століття (фото, відео)
16:51, 15 червня 2015Світ
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Сьогодні вранці у кінці меси полум'я охопило базиліку Святого Донатьєна на заході Франції, побудовану в 1889 році.
REUTERS
Приборкати вогонь намагалися 90 пожежників зі спецтехнікою, передає ABC News.
Загорітися дах історичної будівлі міг з необережності – на момент спалаху там велися будівельні роботи.
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У мережі вже з'явилися фото і відео з місця масштабної пожежі. Наразі полум'я вдалося загасити.
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Варто зазначити, що аналогічна пожежа під час будівництва в базиліці сталася і в 1972 році.
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