ЗМІ: На Тбілісі може обрушитися ще одна повінь

Про це повідомляє «Грузія Онлайн» з посиланням на грузинську телекомпанію «Руставі-2».

В даний час на місці працюють фахівці, які вирішують, як уникнути повторної повені в Тбілісі. Розглядається два варіанти вирішення проблеми: вибух частини маси або очищення за допомогою спеціальної техніки.

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Як повідомляв УНІАН, сильні зливи з градом пройшли в Тбілісі в ніч на 14 червня. Стихія затопила житлові будинки, пошкодила дороги, інфраструктуру, затоплений зоопарк. В результаті повені загинули 13 людей, багато вважаються зниклими безвісти.

У той же час, влада Грузії повідомила, що причиною повені в Тбілісі в ніч на 14 червня став зсув, в результаті якого селеві потоки перекрили річку Вере.