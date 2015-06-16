Джеб Буш почав передвиборчу гонку за пост президента США

Колишній губернатор штату Флорида Джеб Буш заявив про участь в президентських виборах в США, передає The Wall Street Journal.

«Наша країна рухається дуже поганим курсом. І питання в тому - що ми будемо з цим робити? Питання для мене: що я буду з цим робити? І я вирішив. Я - кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки», - відзначив Буш в ході церемонії старту передвиборчої кампанії.

Джеб Буш, який може стати третім представником своєї сім'ї на вищому посту США, в понеділок подав свої документи у Федеральну виборчу комісію.

Читайте такожДжеб Буш назвав Путіна "безжалісним прагматиком", якого треба зупинитиДжеб Буш зазначив, що підніме на дебатах питання про напрямок розвитку і майбутнє країни запевнивши, що зможе забезпечити активне економічне зростання.

«Немає причин стверджувати, що країна не може показати економічне зростання на рівні 4% на рік», - зазначив Буш. За його словами, подібне зростання економіки дозволить створити додатково 19 мільйонів робочих місць.

При цьому наголошується, що Буш позиціонує себе як аутсайдера, готового принести свіжий погляд на політичні проблеми.

Читайте такожДжеб Буш підтримав розширення присутності НАТО в Європі«Країні потрібен президент, готовий кинути виклик усталеній політичній культурі в столиці», - зазначив кандидат у президенти США.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній губернатор американського штату Флорида, брат екс-президента США Джорджа Буша-молодшого Джеб Буш, з великою ймовірністю буде балотуватися на пост президента в 2016 році.