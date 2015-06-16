На 41-му році життя померла російська співачка Жанна Фріске

Про це ТАСС повідомив її батько Володимир Фріске.

"Жанна померла, це правда, - сказав він. - Це сталося 15 червня о десятій годині вечора". Про місце і час прощання поки не повідомляється.

Артистка з 2013 року боролася з раком головного мозку. Раніше повідомлялося, що Фріске з цивільним чоловіком Дмитром Шепелєвим збиралися заснувати фонд допомоги онкохворим.

Фріске стала відома широкій публіці з 1996 року, коли увійшла до складу групи "Блестящие". У 2003 році вона розпочала сольну кар'єру, яка також склалася успішно. Потім артистка знялася у фільмах "Нічний дозор", "Денний дозор" і "Про що говорять чоловіки". У квітні 2013 року у співачки та її цивільного чоловіка Дмитра Шепелєва народився син Платон.