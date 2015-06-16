ВООЗ обговорить у Женеві загрозу поширення вірусу MERS
10:07, 16 червня 2015Світ
152 0
У штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Женеві пройде засідання щодо поширення близькосхідного респіраторного коронавірусного синдрому (MERS).
REUTERS
Як повідомили в організації, на зустрічі планують озвучити попереджувальну та технічну інформацію щодо епідеміології віруса, передає радіо "Свобода".
Читайте такожВОЗ: распространению вируса MERS в Южной Корее способствовали врачи
За останніми даними, кількість жертв MERS у Південній Кореї сягнула 16 осіб, а заразилися понад півтори сотні.
За даними ВООЗ, майже третина інфікованих вірусом людей помирає, а вакцини від інфекції немає.
Це захворювання порівнюють із тяжким гострим респіраторним синдромом, відомим іще як SARS, захворювання яке спалахнуло у Східній Азії у 2002–2003 роках і швидко поширилися світом, призвівши до смерті 775 людей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter