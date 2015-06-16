ВООЗ обговорить у Женеві загрозу поширення вірусу MERS

Як повідомили в організації, на зустрічі планують озвучити попереджувальну та технічну інформацію щодо епідеміології віруса, передає радіо "Свобода".

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За останніми даними, кількість жертв MERS у Південній Кореї сягнула 16 осіб, а заразилися понад півтори сотні.

За даними ВООЗ, майже третина інфікованих вірусом людей помирає, а вакцини від інфекції немає.

Це захворювання порівнюють із тяжким гострим респіраторним синдромом, відомим іще як SARS, захворювання яке спалахнуло у Східній Азії у 2002–2003 роках і швидко поширилися світом, призвівши до смерті 775 людей.