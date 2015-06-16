В Європі помер перший пацієнт, заражений вірусом MERS

Чоловік, який проживав у регіоні Північний Рейн - Вестфалія, потрапив до лікарні 6 червня, передає Бі-бі-сі.

Як стало відомо, що пацієнт помер від ускладнень, зумовлених захворюванням.

У лютому 2015 року він їздив у відпустку в Об'єднані Арабські Емірати, проте як саме він міг заразитися, не повідомляється. Після повернення до Німеччини його госпіталізували, проте в травні відпустили додому, вважаючи, що пацієнтові вдалося перемогти хворобу.

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Перші випадки зараження вірусом реєструвалися в Саудівській Аравії в червні 2012 року.

Вважалося, що переносниками вірусу були верблюди. На сьогодні спалах захворювань зафіксовано у Південній Кореї, де від MERS померли вже 19 осіб.