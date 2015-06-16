Росія вирішила побудувати свої "Містралі" - джерело

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі. Виробництво може початися в 2016 році.

За інформацією джерела, корабель "Прибій" буде володіти водотоннажністю близько 14 тисяч тонн і зможе нести до восьми вертольотів Ка-27 і Ка-52К. "Прибій" зможе перевозити до 500 десантників і порядку 40-60 одиниць техніки. Довжина корабля складе 165 метрів, ширина — 25.

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Нагадаємо, Франція і Росія 17 червня 2011 року уклали контракт на будівництво та поставку в Росію двох вертольотоносців типу "Містраль"загальною вартістю близько €1,2 млрд. За контрактом перший вертольотоносець - "Владивосток" - повинен був бути переданий Москві восени 2014 року. Терміни його передачі відкладалися вже кілька разів у зв'язку з ситуацією на сході України.

У травні Росія відмовилася від замовлених у Франції вертольотоносців типу Mistral ("Містраль"), зараз обговорюється тільки сума компенсації.