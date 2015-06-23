Поліція Вірменії розігнала мітинг в центрі Єревана (відео)

Про це повідомляє ТАСС.

Потужними струменями водометів учасники акції відтіснені з проспекту Маршала Баграмяна в сторону оперного театру. Проведені затримання.

Цим заходам передували неодноразові попередження поліції про те, що дії учасників акції протизаконні.

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"Ваші дії незаконні, - заявив заступник начальника управління поліції у столиці республіки полковник Валерій Осіпян. - Поліція вимагає негайно припинити протизаконні дії. Ваше зібрання суперечить положенням закону про зборах і мітингах Вірменії. В іншому випадку поліція в порядку, передбаченому законом, застосовує фізичну силу і спеціальні засоби у відношенні порушників громадського порядку, які будуть піддані відповідальності".

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька тисяч людей у понеділок, 22 червня, вийшли на демонстрацію в столиці Вірменії Єревані і попрямували до резиденції президента, щоб висловити протест проти підвищення цін на електроенергію.